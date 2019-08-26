بالفيديو... مناورات لمقاتلات "سو 30" فوق شبه جزيرة القرم الروسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لتدريبات عسكرية جوية لمقاتلات من نوع "سو 30 أس أم" فوق شبه جزيرة القرم الروسية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد نفذت طائرات من طراز "سو 30 أس أم" الحديثة طلعات جوية تدريبية قامت خلالها بإطلاق صواريخ جو جو على أهداف جوية عدائية مفترضة.

وساهمت المناورات الجوية بإعداد الطيارين الذين نفذوا تدريبا معقدا من خلال عمليات تجنب الدفاعات الجوية المفترضة للأعداء على ارتفاعات مختلفة.