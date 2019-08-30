مصدر: مقاتلات "سو-35" تطرد "إف-35" الإسرائيلية من الأجواء السورية

وأفادت جريدة إلكترونية روسية أن طائرات إسرائيلية من طراز "إف-35" حاولت مهاجمة موقع في الأراضي السورية في ليل 24 أغسطس/آب. ثم حاولت توجيه ضربة جوية أخرى لنفس الموقع. غير أن مقاتلات "سو-35" لم تسمح للمقاتلات الإسرائيلية بمواصلة هجومها.

يذكر أن مقاتلات "إف-35" الإسرائيلية لم تر مفرا من وقف الهجوم بعد أن انطلقت نحوها مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-35إس" من قاعدة "حميميم".

ووفق "ناشيونال إنترست"، فإن هجوم طائرات "إف-35" الإسرائيلية استهدف قوات تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.