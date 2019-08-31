لأول مرة...الكاميرات ترصد مخابئ الحماية للطائرات في قاعدة حميميم في سوريا

رصدت الكاميرات المخابئ المغلقة للطائرات التي بنيت في قاعدة حميميم عامي 2018-2019، وذلك خلال يوم مفتوح للصحفيين الأجانب في القاعدة الروسية الجوية في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المخابئ ليست فقط مواقف للطائرات كلاسيكية مصممة لحماية الطائرات من القنابل والقذائف. فهي تم بنائها في حميميم، أولا وقبل كل شيء، لتهيئة ظروف مريحة للفنيين الذين يقومون بخدمة الطائرات العسكرية. حيث أن الشمس السورية الحارقة تقلل بشكل كبير من قدرة العاملين على العمل.

أيضا، ستتيح هذه الملاجئ إمكانية إخفاء عدد ونوع الطائرات المقاتلة التي تم نشرها في القاعدة الجوية في وقت معين عن "أعين المتطفلين". إذ أنه من المعروف أن أقمار الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية تجري بانتظام مسح للقاعدة الجوية الروسية في سوريا.

في الوقت نفسه، تحمي حظائر الطائرات المقامة ليس فقط من الضربات المباشرة للقذائف، ولكن أيضا من شظاياها.