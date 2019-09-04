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19:58 04 سبتمبر/ أيلول 2019
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    قاذفة قنابل بي-52

    قاذفات نووية ومقاتلات شبحية… خريطة القواعد العسكرية الأجنبية في الخليج

    © AP Photo / Mindaugas Kulbis
    رصد عسكري
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    سلطت خطة الجيش الأمريكي لقيادة تحالف عسكري في الخليج، بالتزامن مع تصاعد الأزمة مع إيران، الضوء على الوجود العسكري الأجنبي في تلك المنطقة.

    أوردت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، تقريرا، رصدت فيه عدد القواعد العسكرية الأجنبية، التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى من خارج المنطقة.

    1- أفغانستان 

    يوجد فيها 14 ألف جندي أمريكي، يشاركون فيما يطلق عليه أطول حرب يخوضها الجيش الأمريكي، إضافة إلى 8 آلاف آخرين تابعين لدول حلف "الناتو".

    2- البحرين

    توجد في البحرين قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، وفيها أكثر من 7 آلاف جندي أمريكي.

    وتوجد مقاتلات حربية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، التي تضم طائرات استطلاع، ووحدات قوات خاصة.

    وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أن البحرين من أكبر حلفائها من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

    وتمتلك بريطانيا قاعد عسكرية في البحرين، تعد الأولى منذ عام 1971، عندما استولت الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدتها السابقة في تلك الدولة.

    3- العراق

    يوجد حوالي 5 آلاف جندي أمريكي في العراق، منذ انطلاق عمليات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

    4- الكويت 

    يوجد فيها نحو 13 ألف جندي أمريكي، وتستضيف عتاد وقوات جوية وبحرية على أرضها، ويوجد في مطار الكويت الدولي، أكبر مركز دعم لوجيستي للقوات الأمريكية في المنطقة، وتتمركز فيه نحو 2200 عربة كاسحة ألغام وعربات تكتيكية.

    وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أن الكويت من أكبر حلفائها خارج "الناتو".

    5- عمان

    يوجد فيها مئات الجنود الأمريكيين، وتسمح السلطنة للقوات الأمريكية باستخدام موانئها وأجوائها، ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية معها اتفاقا عسكريا بحريا يسمح باستخدام موانئها.

    ووافقت سلطنة عمان أيضا على قيام بريطانيا ببناء قاعدة عسكرية بحرية على شواطئها.

    6- قطر

    يوجد في قطر مقر القيادة المركزية، داخل قاعدة العديد الجوية، ويوجد بها حوالي 13 ألف جندي أمريكي، وتخطط قطر لتوسعة تلك القاعدة.

    ويوجد بتلك القاعدة قاذفات "بي 52" النووية الأمريكية، التي وصلت إلى المنطقة بالتزامن مع التصعيد العسكري مع إيران.

    وتمتلك تركيا قاعدة عسكرية في قطر.

    7- السعودية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001، وغزو العراق عام 2003، سحب الجيش الأمريكي قواته من السعودية.

    وخلال الصيف الحالي، قال مسؤولون أمريكيون، إن طائرات مقاتلة، ووسائل دفاع جوي، وحوالي 500 جندي أمريكي، يعودون إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية بالتزامن مع زيادة التوتر مع إيران.

    وتشير تقارير إلى أن قوات خاصة أمريكية تقوم بدعم، الجيش السعودي على الحدود السعودية اليمنية.

    8- الإمارات 

    يعد ميناء جبل علي في الإمارات، واحدة من أكبر مراكز الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية، في الخارج، وتستضيف الإمارات حوالي 5 آلاف جندي أمريكي، بعضهم في أبو ظبي، وفي قاعدة الظفرة الجوية، التي يوجد بها طائرات أمريكية مسيرة، ومقاتلات "إف 35 الشبحية".

    وتوجد قاعدة عسكرية أمريكية صغيرة في إمارة الفجيرة، في خليج عمان.

    وتمتلك فرنسا أيضا قاعدة عسكرية بحرية خاصة بها في أبو ظبي.

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    الكلمات الدلالية:
    طائرة شبحية, قواعد عسكرية أمريكية, السعودية, الخليج
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