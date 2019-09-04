قاذفات نووية ومقاتلات شبحية… خريطة القواعد العسكرية الأجنبية في الخليج

سلطت خطة الجيش الأمريكي لقيادة تحالف عسكري في الخليج، بالتزامن مع تصاعد الأزمة مع إيران، الضوء على الوجود العسكري الأجنبي في تلك المنطقة.

أوردت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، تقريرا، رصدت فيه عدد القواعد العسكرية الأجنبية، التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى من خارج المنطقة.

1- أفغانستان

يوجد فيها 14 ألف جندي أمريكي، يشاركون فيما يطلق عليه أطول حرب يخوضها الجيش الأمريكي، إضافة إلى 8 آلاف آخرين تابعين لدول حلف "الناتو".

2- البحرين

توجد في البحرين قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، وفيها أكثر من 7 آلاف جندي أمريكي.

Military presence of the #US across the Persian Gulf



Afghanistan 🇦🇫

▪️ 14000 soldiers

Bahrain 🇧🇭

▪️ US Navy's 5th Fleet

▪️ 7000 troops

▪️ Sheikh Isa Air Base

Iraq 🇮🇶

▪️ 5000 troops

Kuwait 🇰🇼

▪️ 13000 troops

▪️ US Army Central forward headquarters

▪️ Two air bases, a naval base pic.twitter.com/vwLARLJQyl — EHA News (@eha_news) September 3, 2019

وتوجد مقاتلات حربية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، التي تضم طائرات استطلاع، ووحدات قوات خاصة.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أن البحرين من أكبر حلفائها من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

Abd’nin korfezdeki askeri varligi:



Bahreyn: 7 bin

Irak: 5 bin

Kuveyt: 13 bin

Umman: Binden az

Katar: 13 bin +

BAE: 5 bin



İran’in cevresinde yaklasik 45 bin abd askeri var. Buna Afganistan’i da katarsak sayi yaklasik 60 bin oluyor. https://t.co/Rrr0mc9bUN — 142 (@E_Kaptanoglu) September 3, 2019

وتمتلك بريطانيا قاعد عسكرية في البحرين، تعد الأولى منذ عام 1971، عندما استولت الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدتها السابقة في تلك الدولة.

3- العراق

يوجد حوالي 5 آلاف جندي أمريكي في العراق، منذ انطلاق عمليات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

4- الكويت

يوجد فيها نحو 13 ألف جندي أمريكي، وتستضيف عتاد وقوات جوية وبحرية على أرضها، ويوجد في مطار الكويت الدولي، أكبر مركز دعم لوجيستي للقوات الأمريكية في المنطقة، وتتمركز فيه نحو 2200 عربة كاسحة ألغام وعربات تكتيكية.

“It manages to test both your physical and mental abilities...”



Participants from the U.S., Singapore, Italy, Canada and Kuwait competed to earn the 'German Armed Forces Badge for Military Proficiency' on April 13 at Camp Arifjan: https://t.co/l9HDGG6WMg #Unified4Readiness pic.twitter.com/lLdnEyC5G6 — US Army Central (@usarmycentral) April 22, 2019

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أن الكويت من أكبر حلفائها خارج "الناتو".

5- عمان

يوجد فيها مئات الجنود الأمريكيين، وتسمح السلطنة للقوات الأمريكية باستخدام موانئها وأجوائها، ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية معها اتفاقا عسكريا بحريا يسمح باستخدام موانئها.

#DEVELOPING: Two oil tankers carrying crude have reportedly been attacked in the Gulf of Oman:

• Two oil tankers damaged, caught fire.

• Incident occurred near Strait of Hormuz.

• Ships evacuated, all crew members accounted for.

• U.S. Navy’s 5th fleet assisting two vessels. pic.twitter.com/azkcIoZDty — Elma Aksalic (@ElmaAksalic) June 13, 2019

ووافقت سلطنة عمان أيضا على قيام بريطانيا ببناء قاعدة عسكرية بحرية على شواطئها.

6- قطر

يوجد في قطر مقر القيادة المركزية، داخل قاعدة العديد الجوية، ويوجد بها حوالي 13 ألف جندي أمريكي، وتخطط قطر لتوسعة تلك القاعدة.

U.S. Secretary of State Mike Pompeo's Qatar visit



He said he signed a memorandum of understanding with Qatar regarding the expansion and renovation of al-Udeid Air Base, which hosts the forward headquarters of the U.S. military’s Central Command and 11,000 American troops. pic.twitter.com/4bSOIucMdE — EHA News (@eha_news) January 13, 2019

ويوجد بتلك القاعدة قاذفات "بي 52" النووية الأمريكية، التي وصلت إلى المنطقة بالتزامن مع التصعيد العسكري مع إيران.

وتمتلك تركيا قاعدة عسكرية في قطر.

7- السعودية

بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001، وغزو العراق عام 2003، سحب الجيش الأمريكي قواته من السعودية.

وخلال الصيف الحالي، قال مسؤولون أمريكيون، إن طائرات مقاتلة، ووسائل دفاع جوي، وحوالي 500 جندي أمريكي، يعودون إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية بالتزامن مع زيادة التوتر مع إيران.

NEW: CBS News has captured exclusive footage of U.S. troops inside Saudi Arabia, gearing up for a potential conflict with Iran.



On Friday, Iran seized 2 British tankers in the Strait of Hormuz, later releasing one.@CBSDavidMartin is in the Middle East https://t.co/DkpY6rpKCK pic.twitter.com/ZXNkbSrWLn — CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 19, 2019

وتشير تقارير إلى أن قوات خاصة أمريكية تقوم بدعم، الجيش السعودي على الحدود السعودية اليمنية.

8- الإمارات

يعد ميناء جبل علي في الإمارات، واحدة من أكبر مراكز الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية، في الخارج، وتستضيف الإمارات حوالي 5 آلاف جندي أمريكي، بعضهم في أبو ظبي، وفي قاعدة الظفرة الجوية، التي يوجد بها طائرات أمريكية مسيرة، ومقاتلات "إف 35 الشبحية".

وتوجد قاعدة عسكرية أمريكية صغيرة في إمارة الفجيرة، في خليج عمان.

وتمتلك فرنسا أيضا قاعدة عسكرية بحرية خاصة بها في أبو ظبي.