بريطانيا تقدم مشروع مقاتلة الجيل السادس

وفقًا للمجلة الأمريكية "ناشيونال إنترست"، فقد عرض وزير الدفاع البريطاني نموذجًا واسع النطاق لطائرة Tempest في 16 يوليو/تموز. وفقًا للخطط الأولية، يجب أن تقلع الطائرة لأول مرة في عام 2025.

في الوقت الحالي، هذا هو تطبيق لإنشاء أول مقاتلة من الجيل السادس في تاريخ البشرية. من المفترض أن تمتلك Tempest جميع الميزات المخصصة للجيل السادس تقريبًا: ستكون قادرة على العمل في وضع غير مأهول ذاتي، واستخدام أسلحة الطاقة وإدارة مجموعة من الطائرات المسيرة.

ومن المعروف الآن المظهر العام للطائرة أيضا. سوف تبدو Tempest وكأنها مقاتلة كبيرة بمقعد واحد، مبنية على أساس "جناح دلتا" ، مع حافة زائدة مثبتة ومثبتان عموديان. ولم يتم الإفصاح عن الخصائص ولا حتى بشكل تقريبي.

وقد تم بالفعل تخصيص أموال لإنشاء المقاتلة. تشير التقديرات إلى أن التطوير الأولي سيستمر حوالي سنة، وسيتم إنفاق 2.6 مليار دولار عليه. لكن الطائرة لا يمكن أن تسمى بريطانية مئة في المئة. ستستخدم محركات رولز رويس، وستشارك شركة MBDA الأوروبية في إدخال الأسلحة، وستكون الشركة الإيطالية ليوناردو مسؤولة عن أجهزة الاستشعار وإلكترونيات الطيران.

ومع ذلك، السؤال هو ما إذا كانت Tempest ستدخل الخدمة. يعرف التاريخ الكثير من الطائرات التي كانت جيدة جدًا في المشروع، لكنها لم تتحول إلى معدن.