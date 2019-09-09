الجيش الروسي يقوم برحلة مراقبة فوق بولندا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جنودا من روسيا وبيلاروسيا يقومون برحلة مراقبة على متن طائـــرة مراقبــة روسية من طــراز "آ إن-30بي" فوق الأراضي البولندية في إطار تنفيذ معاهدة الأجواء المفتوحة الدولية.

سيتم تنفيذ رحلة مراقبة فوق بولندا في الفترة من 9 سبتمبر/أيلول إلى 13 سبتمبر. أقصى مدى هو 1400 كيلومتر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "ستحلق طائرة المراقبة الروسية على طول طريق متفق عليه مع الطرف الذي سيُراقب، وسيراقب المتخصصون البولنديون على متن الطائرة استخدام معدات المراقبة والامتثال لأحكام الاتفاقية."

كما أبلغت وزارة الدفاع الروسية بأن البعثة المشتركة للولايات المتحدة وأوكرانيا ستقوم في الفترة بين 9 و 14 سبتمبر / أيلول، برحلة مراقبة فوق أراضي روسيا الاتحادية على متن طائرة مراقبة رومانية من طراز "أ إن-30". سيقوم المتخصصون الروس الذين يكونون على متن الطائرة بالتحقق من الامتثال الصارم لمعايير الطيران المتفق عليها واستخدام معدات المراقبة المنصوص عليها في الاتفاقية.

بالإضافة إلى ذلك، في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر، في إطار تنفيذ وثيقة فيينا لعام 2011 بشأن تدابير بناء الثقة والأمن، ستقوم مجموعة من المفتشين الروس بفحص المنطقة في ألمانيا. الغرض من التفتيش هو تحديد مدى الأنشطة العسكرية التي تتم داخل منطقة معينة أو لتأكيد عدم وجود أنشطة عسكرية يجب الإخطار المسبق عنها. تبلغ مساحة المنطقة التي سيتم تفتيشها حوالي 14 ألف كيلومتر مربع.