رئيس الشركة الروسية لصناعة السفن: لا اتفاق بشأن بناء حاملات مروحيات عسكرية

أعلن رئيس الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن "أو إس كا"، أليكسي رحمانوف، أنه لم تتم الموافقة بعد على مشروع حاملات مروحيات، للقوات البحرية الروسية، ولم يتم تحديد مكان بنائها.

موسكو - سبوتنيك . وقال رحمانوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر / أيلول: "لن أقول أي شيء الآن، ما دام لا يوجد مشروع بعد"، مضيفا: "أين سنبني، ليقرر ذلك الوطن".

وانتشرت في بعض وسائل الإعلام أخبار حول أن روسيا ستبدأ قريبا في إنشاء سفن حربية على غرار حاملة المروحيات الفرنسية من طراز "ميسترال".

وصرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، في شهر يونيو / حزيران الماضي، أن القوات البحرية الروسية تنوي الطلب من مكاتب تصميم السفن في روسيا بتقديم عروض لعقود لإنشاء سفن مماثلة لحاملة المروحيات "ميسترال".

ويتوقع المصدر أن تبدأ أعمال التصميم الهندسي لـ"ميسترال" الروسية في عام 2020، وأن تتسلم القوات البحرية الروسية السفينة الأولى من هذا النوع، في عام 2025.

ويفترض أن تحمل "ميسترال" الروسية 12 إلى 16 مروحية.

وكانت روسيا طلبت في عام 2011، من فرنسا أن تصنع لها سفينتين من طراز "ميسترال". وتمت صناعة الحاملتين بحسب الطلب الروسي، ولكن فرنسا أحجمت عن تسليمهما إلى روسيا لأسباب سياسية.