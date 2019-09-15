البحرية الروسية ترافق سفينة أمريكية دخلت مياه البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن سفن تابعة لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية قررت مرافقة سفينة "يوما" العسكرية التابعة للبحرية الأمريكية بعد دخولها المياه الإقليمية للبحر الأسود.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها "أن أسطول البجر الأسود أخذ على عاتقه مهمة متابعة ومرافقة سفينة عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية "يوما" بعد ان دخلت المياه الإقليمية للبحر الأسود أمس الجمعة.

وأضاف البيان "رافق اسطول البحر الأسود سفينة النقل العسكرية الأمريكية التي تمتاز بالحركة السريعة الحركة بعد دخولها البحر الأسود وهي تحت مراقبة دقيقة باستمرار.

يذكر أن السفن الأمريكية تعمل في البحر الأسود وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية مونترو، التي تقيد بقاء السفن من الدول التي لا تطل على مياه هذا البحر بمدة قدرها 21 يوما.