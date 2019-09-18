روسيا تملك صاروخا لا ند له

يوجد في روسيا صاروخ لا يجاريه أي صاروخ آخر في المدى.

أعلن ذلك المدير العام للشركة الروسية المصنعة للأسلحة الصاروخية التكتيكية.

وكشف بوريس أوبنوسوف أثناء لقائه بصحيفة روسية تتخصص في شؤون التصنيع العسكري أن صاروخ Х-101 من فئة الصواريخ الجوالة (كروز) يتميز بمداه الذي لا يصل إليه أي صاروخ مماثل آخر.

وذكّرت الصحيفة بأن الولايات المتحدة الأمريكية جربت مؤخرا صاروخا جديدا يصل مداه إلى 1000 كيلومتر، وذلك بعد الانسحاب من الاتفاقية التي تلزم طرفيها (الولايات المتحدة وروسيا) بالتخلص من الصواريخ المتوسطة والأقل مدى، وتساءلت: ماذا سيكون رد روسيا؟ وقال مدير عام الشركة في رد له على هذا السؤال إن روسيا لا تحتاج إلى افتعال أي رد لوجود صاروخ Х-101، مؤكدا إمكانية تطوير هذا الصاروخ عند الضرورة وفقا لقرار القيادة العليا.

ولا يرى المدير العام للشركة التي تصنع الأسلحة الصاروخية التكتيكية داعيًا لخوض سباق جديد للتسلح، مؤكدا حرص روسيا على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تقيّد التسلح.

وأكد في الوقت نفسه أن "بإمكاننا" تحقيق أي مهمة تطرحها القيادة العليا.