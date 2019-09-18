سلاح روسي منتظر يبطل مفعول أسلحة الفضاء الأمريكية

وتتميز منظومة صواريخ "إس-500" بقدرتها على التعامل مع الأهداف المطلوب تدميرها في الفضاء القريب حول الأرض، وهو ما لا تقدر عليه شقيقتها الأكبر "إس-400".

ويوضح الخبير العسكري فيكتور ليتوفكين أن بإمكان منظومة "إس-500" مكافحة الأقمار الصناعية العسكرية للعدو المحتمل، فضلا عن تدمير الطائرات والصواريخ الهجومية على اختلاف أنواعها بما فيها الصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت.

جدير ذكره أن المسؤولين الأمريكيين انتهزوا أكثر من مناسبة للحديث عن نشر الأسلحة خارج كوكبنا الأرض. ولا بد من الإشارة إلى أنه لن يصعب على منظومة "إس-500" أن تبطل مفعول هذه الأسلحة.

ويضيف الخبير أن ظهور "إس-500" لا يعني نهاية عهد "إس-400"، إذ ستبقى الحاجة إلى كليهما قائمة.

إلى ذلك، صرح سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع التكنولوجيا في روسيا، لوسائل الإعلام المحلية، بأنه يتوقع أن تبدأ روسيا تصنيع منظومات "إس-500" في النصف الثاني من عام 2020.

وبخصوص مواصفات "إس-500" المحاطة بالسرية يذكر أنها قادرة على اعتراض أي هدف جوي على بعد يزيد على 400 كيلومتر. وتمكنت منظومة "إس-500" خلال الاختبار من إصابة الهدف على بعد 481.2 كيلومتر، حسب مصادر إعلامية، في حين لا تستطيع أي منظومة مماثلة أخرى إصابة الهدف على بعد يزيد على 400 كيلومتر.