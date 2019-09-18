بالفيديو والصورة... "حزب الله" يعرض ترسانة صواريخ جديدة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو لصواريخ ضخمة قيل إنها ضمن ترسانة "حزب الله" اللبناني الصاروخية.

ونشر حساب "ثائر الجنوب" على "تويتر" صورة لصاروخ ضخم وعليه شعار "حزب الله".

بمنتهى #الدقة... في الزمان والمكان المناسبين

דייקנות מירבית....בזמן ובמקום המתאימים pic.twitter.com/5qmvrSuETO — ثائر الجنوب 🇱🇧 (@South_thaer) September 17, 2019

وبحسب الصفحة، فإن الصاروخ المذكور دقيق للغاية، وسيستخدم "في الزمان والمكان المناسبين".

وليست المرة الأولى التي يستعرض فيها حزب الله أسلحته، ففي وقت سابق قام بعرض مشاهد لصواريخ مضادة للسفن والبوارج والسفن الحربية من نوع 704-C.