بالفيديو والصورة... "حزب الله" يعرض ترسانة صواريخ جديدة

ونشر حساب "ثائر الجنوب" على "تويتر" صورة لصاروخ ضخم وعليه شعار "حزب الله".
بمنتهى #الدقة... في الزمان والمكان المناسبين— ثائر الجنوب 🇱🇧 (@South_thaer) September 17, 2019
דייקנות מירבית....בזמן ובמקום המתאימים pic.twitter.com/5qmvrSuETO
وبحسب الصفحة، فإن الصاروخ المذكور دقيق للغاية، وسيستخدم "في الزمان والمكان المناسبين".
وليست المرة الأولى التي يستعرض فيها حزب الله أسلحته، ففي وقت سابق قام بعرض مشاهد لصواريخ مضادة للسفن والبوارج والسفن الحربية من نوع 704-C.
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