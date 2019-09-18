منظومة "بوك" الروسية تدمر هدفا يحاكي صواريخ كروز... فيديو

تستطيع منظومة "بوك-إم2أ" الروسية للدفاع الجوي تدمير مختلف الأهداف الجوية، بما في ذلك الأهداف ذات الحجم الصغير، وتم إظهار ذلك خلال مناورات الجيش الجزائري.

ويمكن ملاحظة، عبر الفيديو المنتشر، إطلاق الهدف الجوي من طراز "E95M" (وهو أيضا روسي) حيث يعمل على محاكاة مختلف أنواع الأهداف ابتداء من طائرة دون طيار وصواريخ كروز إلى القنابل عالية الاستهداف.

Algerian Buk-M2E hunting Enics E-95 Target drone

in exercice 🙃 pic.twitter.com/J3ZLhpIfxi — KAD-GHANI (@kad_ghani) September 14, 2019

ويتميز محاكي الأهداف الروسي بمحرك نفاث يمكنه الوصول إلى سرعة 250 كم في الساعة، كما يمكنه أن يطير على على ارتفاعات من 200 إلى 3000 متر. علاوة على ذلك، فإنه قادر على القيام بمناورات لجعل ظروف التدريب أكبر قدر ممكن، ويصل طوله إلى 2.9 متر، ووزنه 75 كغ فقط.

واذا تعذر تدمير المحاكي، لأي سبب من الأسباب، فيمكن استخدامه مرة أخرى، حيث يمتلك مظلة خاصة للهبوط بشكل سليم.

ومع ذلك، يمكننا ملاحظة أن منظومة "بوك" الروسية، تمكنت بسهولة من تتبعه واعتراضه وتدميره.

ويقدر نظام "بوك-إم2أ" على مواجهة موجة حر تصل درجة حرارتها إلى 50 درجة فوق الصفر.

كما يتميز نظام "بوك-إم2أ" بقدرة حركية عالية، حيث تستطيع العربة المجنزرة التي تحمله أن تسير بسرعة 70 — 80 كم في الساعة، وهذا يعني أن نظام "بوك-إم2أ" ينتقل من موقع إلى آخر على جناح السرعة.