"إسكندر" و"إس-400" و"سو-30" كفيلة بإحباط خطط العدوان

أكد ذلك قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، جيف هاريغان، حين صرح "بأننا نتدرب على ذلك ونضع الخطط...".

وأوضح القائد العسكري الأمريكي لـ"بريكينغ ديفينس" أنهم يتدربون على تدمير نظام الدفاع الجوي في منطقة كالينينغراد.

وكشف الجنرال الأمريكي أن القواعد العسكرية الروسية في منطقة كالينينغراد التي ينظر حلف شمال الأطلسي (الناتو) إليها على أنها جيب روسي داخل مجال عمل الحلف ستكون ضمن الأهداف المطلوب تدميرها في حال قيام الناتو بالرد على العدوان الروسي المزعوم.

ولا بد من الإشارة إلى أن روسيا احتاطت لاحتمال تعرض كالينينغراد لهجوم الناتو، فوضعت هناك أسلحة كفيلة بإلحاق أكبر ضرر ممكن بالمعتدين منها صواريخ "إسكندر" التي تستطيع ضرب قواعد الناتو في وسط أوروبا ومنظومات "إس-400" للدفاع الجوي التي يمكنها أن تسبِّب لطيران الناتو الحربي متاعب كبيرة، وطائرات "سو-30إس إم" التي تقدر على اعتراض طائرات المعتدين.