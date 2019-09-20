من هو الدب السوري الذي حارب النازية وشارك في المعركة الأكثر دموية إلى جانب قوات التحالف

بدأت الرحلة البطولية للدب السوري "فويتيك" عندما نبه الجيش البولندي في عام 1942 بوجود جاسوس نازي في معسكرهم.

بدأت القصة بعد أن أفرجت روسيا عن الجنود البولنديين إثر الغزو الألماني على بولندا عام 1941، وشكلوا ما يسمى بجيش أندرسون ثم بعثوا إلى إيران وبذلك عبروا الشرق الأوسط حتى وصلوا إلى أوروبا، وفي طريقهم انضم إليهم جنود آخرون لمحاربة النازية ومنهم كان هذا الجندي الذي لم يشبه أحدا وهو الدب السوري بني اللون.

Men of the Polish II Corps with their adopted Syrian brown bear 'soldier', Corporal Wojtek. #WW2 pic.twitter.com/kAGMhO0dHu — WWII Pictures (@WWIIpix) May 29, 2019

ووجد البولنديون الدب السوري (Ursus arctos syriacus) في شمال إيران وأطلق عليه اسم سلافي قديم "فويتيك" ما يعني "المقاتل الضاحك" أو "الذي يحب المعارك".

وكان صاحب الدب آنذاك صبي إيراني وقد قدم الجنود له بعض المعلبات وسكين جيب ولوحين شوكولاتة مقابل شراء الدب السوري.

VIDEO: An animated film due for release in 2020 will tell the remarkable true story of an orphaned bear, found by Polish troops in Iran during WWII before travelling with them across the Middle East to Italy and then Scotland. #Wojtek 📹 @DSimonart pic.twitter.com/EJah1F5yEc — AFP news agency (@AFP) January 13, 2019

وعبر "فويتيك" فلسطين وأفريقيا الشمالية لينتهي مشواره الحربي في إيطاليا.

وبدأ صراعه ضد النازية في فلسطين عندما هاجم جاسوسين كانا على وشك سرقة أسلحة من معسكر الجيش البولندي، وتميز فويتيك بالذكاء والدهاء حيث اعتبره الجيش جندي مثلهم وحتى كان يرحب بزملائه كجندي حقيقي.

A bear named Voytek (Wojtek) which means ‘he who enjoys war’ fought in the Polish Army in WW2. He carried shells to the frontline was taught to salute and became a mascot for the soldiers. 🐻 #FactManiac pic.twitter.com/qlpVQtwKtk — Fact Maniac (@factmaniac) June 9, 2019

ومن الحقائق الطريفة، أن فويتيك كان يشرب البيرا ويتناول علكة النيكوتين كباقي الجنود، كما استمتع بمصارعة الجنود من فترة إلى أخرى.

أما في عام 1944 فهاجمت القوات النازية المعسكرات البريطانية على جبل مونتي كاسينو الإيطالية وواجهت قوات التحالف خسائر كبيرة وكان الجنود البولنديون محاطون بالنازيين على الجبل، وفي اليوم الثالث للمعركة لم يبق هناك عدد كافي من الجنود للمواجهة، كما أن مدة إيصال الذخيرة أصبح مطولا جدا.

Polish men of II Corps with soldier Wojtek, a bear from Hamadan, Iran. #WW2 pic.twitter.com/cZgiX0f6xR — WWII Pictures (@WWIIpix) October 18, 2017

وكان الدب السوري متواجدا بالقرب من سيارات الذخيرة يراقب الجنود وهم ينقلون الأسلحة حين رفع كفاه فجأة أمام السيارة مشيرا لإرادته المشاركة في العمل، فحينها أعطاه أحد الجنود صندوقا من الذخيرة وذهل الجميع عندما رأوا الدب ينقل الذخيرة إلى مكانها بنفسه، ورفع ذلك من معنويات الجنود، حيث تابعوا العمل بمساعدة فويتيك الذي نقل صناديق عدة.

‘Wojtek’ the bear. Wojtek was a Syrian brown bear cub found in Iran and adopted by soldiers of the Polish II Corps. Officially drafted into the Polish Army as a private, he would assist Polish soldiers during the Italian Campaign... pic.twitter.com/DZG9D7PGcj — Irek Tuniewicz (@RoninPoland) October 25, 2018

انتهت المعركة على جبل جبل مونتي كاسينو الإيطالية بانتصار قوات التحالف.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، انتقل فويتيك وأصدقاؤه إلى اسكتلندا، حيث عادوا إلى حياة طبيعية، وعاش الدب السوري في حديقة إدينبورغ حتى نفق عام 1963، أنشأت تقديرا له عدة تماثيل أحدها في اسكتلندا والآخر في بولندا.

هذا وغير الفيلق البولندي الثاني رمزه وأصبح الرمز يصور الدب السوري حاملا قذيفة.

Pets firing away. 22nd Artillery Support Company of the 2nd Polish Corps. pic.twitter.com/Fo0wuxP1J4 — szescstopni (@szescstopni) June 27, 2019

وجيش أندرسون هو اسم قوات جمهورية بولندا التي أنشئت في عام 1941 على أراضي الاتحاد السوفيتي بالاتفاق بين الحكومة السوفيتية والحكومة البولندية، وتألفت من المواطنين البولنديين الذين كانوا محتجزين في الاتحاد السوفيتي (بما في ذلك اللاجئين والعسكريين المعتقلين والسجناء المعفي عنهم)، وانضم الجيش البولندي في صفوف الجيش البريطاني عام 1943 في لواء رقم 22.

والدب السوري البني هو إحدى سلالات الدببة وأصغرها يبلغ ارتفاعه عند الكتفين 140 سم ويعيش في جبال لبنان وسوريا وإيران والعراق وتركيا، وحسب التحليلات الجينية فهذا النوع قريب من السلالات الأوروبية الآسيوية التي تعيش في القوقاز، ويتواجد هذا النوع في يومنا هذا في تركيا وبريطانيا وأستراليا والقوقاز وتم ذكر الدب البني السوري في الإنجيل المقدس.