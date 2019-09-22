الأخطر في العالم... سلاح يكشف الشبح الأمريكي أمام "السوخوي" الروسية

تتسابق الدول الكبرى لتطوير رادارات عسكرية، تمكنها من مواجهة التطور الهائل، في تكنولوجيا الطائرات الشبحية، التي لا يمكن اكتشافها بالوسائل التقليدية.

وفي المستقبل ستستخدم جيوش الدول الكبرى الصواريخ الأسرع من الصوت والطائرات دون طيار، على نطاق واسع، وسيتم استخدام معدات خطيرة للحرب الإلكترونية، ولن يستطيع الرادار التقليدي، وإن كان قويا، أن يتعامل معها، وسيكون الحل هو الرادار الفوتوني.

В России впервые испытали быстродействующий фотонный радар



«МК» узнал, какие революционные изменения в военном деле обещают фотонные технологии. https://t.co/oPluqtRO6T — МК (@mkomsomolets) November 23, 2018

وتمتلك روسيا مكان الريادة في صناعة أسلحة الدفاع الجوي والرادارات، التي يمكنها رصد الأهداف وتدميرها في زمن قياسي وبدقة عالية، ورغم ذلك فإنها تطور رادارات تمكنها من الهيمنة على الأجواء ورصد أي حركة بها سواء كانت بواسطة طائرات شبحية أو حتى بطائرات متناهية الصغر.

وتطور روسيا رادار عسكري جديد يعمل بالفوتونات، بحسب موقع "أرمي ريكوغنيش" الأمريكي، الذي أوضح أن التكنولوجيا الجديدة ستمكن وحدات الرادار الروسية من رصد جميع الأهداف، بما فيها الطائرات الشبحية، والاستجابة للتهديدات في زمن قياسي.

Russian army to get photonic radars - https://t.co/77qBo1wikU #GoogleAlerts — Wilner Nau (@wilnernau) September 20, 2019

ولفت الموقع إلى أن تلك الرادارات ستعمل بكفاءة عالية، حتى عندما تتعرض مواقعها لموجات تشويش معادية، مشيرا إلى أن سرعة تحليل بيانات الرصد الجوي للأهداف ستفوق أي رادار آخر.

والانتقال من الإلكترونات إلى الفوتونات سيؤدي إلى إنشاء جيل جديد من الرادارات يمكنه معالجة المعلومات باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية في مدى الموجات الصغرية، حسبما ذكر الخبير العسكري أليكسي ليونكوففي لمجلة "أرسنال أوتيتشوستفا"، في وقت سابق.

New Generation Photonic Radars for Drones, Satellites and on Airships for Missile Defense - https://t.co/zMyWdF8yLf pic.twitter.com/WvTtjgBiuw — Rajesh Uppal (@idstch) February 9, 2017

وأضاف: "ستزداد سرعة نقل المعلومات إلى مئات تيرابت في الثانية، بمعنى أنه سيتم معالجة الإشارة المنعكسة على الفور على جميع الترددات. وبالتالي، سيكون من الممكن زيادة احتمال تحديد هدف بنسبة تصل إلى 100٪ ، وستتمكن الرادارات من الكشف عن أي هدف.

ويقول موقع "أرمي ريكوغنيشن" إن الميزة الكبرى للرادار الجديد، الذي تطوره روسيا، هي أنها سيكون قادر على تحليل بيانات الهدف بطريقة فائقة السرعة، ورسم صورة ثلاثية الأبعاد، تسمح بالتعرف عليه بسهولة.

An offer like blackmail: Turkey should buy US fighter jets instead of Su-35 and Su-57 https://t.co/Jib8NvAc5O pic.twitter.com/Oz8brqChtc — MbS NeWs (@MbSNewsEnglish) September 20, 2019

وأوضح الموقع الأمريكي، أن الرادار الجديد سيتم تركيبه على المقاتلات الحربية ومعدات عسكرية أخرى.

وذكرت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، العام الماضي، أن روسيا اختبرت روسيا رادار فوتوني عالي السرعة.

Russia to send 15 fighters to India for Indra-2019, may include Mikoyan-Gurevich MiG-29, Sukhoi Su-27, Su-30, Su-35 https://t.co/0WIrlhpC11 pic.twitter.com/8rBa3w1P73 — Defence News (@defence_news) September 19, 2019

وخلال وقت قريب، سيكون الرادار الفوتوني، جاهزا للتركيب على مقاتلات سو-35، التي تنتمي إلى (الجيل 4 ++)، بحسب تقرير سابق لـ"سبوتنيك"، قال فيه الخبراء، إنه سوف يتم السماح للرادار، الذي يمكن اختباره على المقاتلات قبل عام 2021، وستكون المقاتلات، التي تحمله قادرة على إسقاط أي طائرات "شبح"، بما في ذلك طائرات F-22 الأمريكية ومقاتلات F-35 وقاذفات B-2.