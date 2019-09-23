ما هو الاختلاف الرئيسي بين مقاتلات الجيلين الخامس والسادس

أعلن المدير العام لمعهد البحوث الحكومي لأنظمة الطيران، سيرغي خوخلوف أن روسيا تعمل على تطوير مقاتلات الجيل السادس.

واختلاف مقاتلات الجيل السادس الرئيسي عن مقاتلات الجيل الخامس، هو الميزة المسيرة لطائرات الجيل السادس، وهي ميزة اختيارية أي أنها يمكن أن تعمل كطائرة من دون طيار.

وأضاف خوخلوف: "جميع الخصائص الأخرى هي تشبه خصائص طائرات الجيل الخامس لكنها أكثر تطورا، فهي أسرع وأكثر قدرة على المناورة وأكثر قدرة على التخفي وما إلى ذلك".

ولفتت المجلة الأمريكية "ناتشونال إنترست" إلى أن القوات المسلحة لروسيا الاتحادية تدرس مجموعة واسعة من المفاهيم، بما في ذلك استخدام المجموعات المأهولة وغير المأهولة، والأسلحة الموجهة بالطاقة، وكذلك التقنيات التي تفوق سرعة الصوت. في الوقت نفسه، يتم التركيز على تقنيات الاستشعار الكهروضوئية وأجهزة الرادار، والغرض منها هو اكتشاف الأجسام "غير المرئية".

وتصنع روسيا الآن طائرات الجيل الخامس سو-57 في روسيا، وتم توقيع عقد لشراء 76 مقاتلة من هذا النوع في المعرض العسكري "أرميا-2019".

وحلقت سو-57 لأول مرة عام 2010، كما تتفوق على منافسيها من حيث القدرة على المناورة والطيران الأسرع من الصوت وقمرة القيادة الحديثة والقدرة على التخفي.