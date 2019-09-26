"مناورات سنتر 2019": استخدام قذائف تدمر أي دبابة

أنهت القوات المسلحة الروسية تدريباتها المشتركة مع وحدات من قوات الصين وباكستان وقرغيزيا والهند وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، عرفت باسم "مناورات سنتر 2019".

وأفادت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" أن القوات الروسية المشاركة في مناورات سنتر 2019 دمرت آليات مدرعة للعدو الافتراضي بواسطة قذائف "كراسنوبول" وهي قذائف الدقة العالية.

وتم تدمير مدرعات العدو حسب توجيهات طائرات "أورلان" المسيرة التي اكتشفت تلك المدرعات.

وكانت النتيجة أن مدافع هاوتزر "مستا-إس" الذاتية الحركة عيار 152 ملم نجحت في تدمير آليات العدو المدرعة على بعد 12500 متر بواسطة قذائف "كراسنوبول" القادرة على تدمير أي دبابة.

وتجدر الإشارة إلى أن بإمكان قذائف "كراسنوبول" أن تدمر الهدف على بعد يصل إلى 20000 متر. وتقدر هذه القذائف التي يبلغ وزن الواحدة منها 50 كيلوغراما على تدمير أي دبابة حديثة حتى أثناء الحركة بسرعة تزيد على 35 كيلومترا في الساعة.