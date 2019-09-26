بالفيديو... أمريكا تحاكي هجوم صاروخ روسي على قواعدها

أطلقت القوات البحرية الأمريكية من أحد مراكز التجارب في جزيرة والوبس فرجينيا، صاروخا أسرع من الصوت "يستخدم كهدف" ويحاكي هجوم صاروخ "كاليبر" الروسي.

واستخدمت أمريكا صاروخ "GQM-163A Coyote" للتدريب على اعتراض نظم مضادات الرادارات في الصواريخ، كما أن هذا الصاروخ يحــاكي هجوما معاديا على القواعد الأمريكية، خاصة من قبل صواريخ روسية.

The #Navy conducted the first East Coast launch of the GQM-163A Coyote Supersonic Sea Skimming Target from @NASA's Wallops Flight Facility in Virginia Sept. 12 as part of a fleet missile exercise, known as MSLEX https://t.co/wyeUFeLg5v pic.twitter.com/OBF7vsrUR7 — ＮＡＶＡＩＲ (@NAVAIRNews) September 24, 2019

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها أمريكا بمناورات عسكرية وتستخدم "GQM-163A Coyote" من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأبرمت شركة "Northrop Grumman" عقدا مع مع قيادة البحرية الأمريكية، في شباط/فبراير من هذا العام، لإجراء مناورات كهذه.

من جهة أخرى أجرت روسيا، في سبتمبر/أيلول عام 2018، محاكاة لهجوم العدو باستخدام صواريخ مضادة للرادارات، حيث قال العقيد الروسي سيرغي تيخونوف، إن هذه الصواريخ تتفوق على نظائرها الأجنبية.

وتم إنشاء الصاروخ الأمريكي "GQM-163A Coyote" على غرار الصاروخ الروسي "إم أ-31" وهو صاروخ سوفيتي متوسط ​​المدى.