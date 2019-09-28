وسائل إعلام تقيم دبابة "نهاية العالم النووية" السوفيتية

تحدثت المجلة العسكرية الأمريكية السياسية عن الدبابة "الغريبة" السوفيتية، والتي سميت "أوبيكت 279". يقال إنها اعتبرت رمزا للحرب النووية، التي لم تبدأ أبدا. يسميها الخبراء آلة نهاية العالم النووية الفريدة من نوعها.

قال الخبراء إن الدبابة الثقيلة "أوبيكت 279" فريدة من نوعها. تجدر الإشارة إلى أن تصميمها مناسب تمامًا لمواجهة موجة الصدمة، كما يتمتع الهيكل الرباعي المجنزر بالقدرة على الحركة في ظروف الشتاء النووي المحتمل. من المعروف أيضًا أن بدنها منحني الشكل مع شبكات رقيقة مضادة للتراكم. تجدر الإشارة إلى أنه بفضل هذا الشكل للهيكل، لم تتمكن موجة الانفجار من الانفجار النووي من قلب الدبابة. ميزة أخرى كانت مجموعة كاملة من أجهزة الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء.

بالإضافة إلى ذلك، كانت "أوبيكت 279" مسلحة بشكل جيد، على سبيل المثال، تم تجهيزها بمدفع عيار 130 ملم من طراز M-65 ومدفع رشاشة KPVT عيار 14.5 ملم. قال الخبراء إن المدفعية كانت مجهزة بآلية تحميل نصف آلية، وجهاز قياس المسافة تي بي دي-2إس، ونظام توجيه شبه تلقائي.