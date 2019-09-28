شاهد: كم من الطلقات يطلق رشاش كلاشنيكوف عند الضرورة القصوى

وهدفت التجربة التي أجرتها الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف إلى إثبات وفاء رشاش "أ كا-74إم" (رشاش كلاشنيكوف 74 المعدل) بمتطلبات وزارة الدفاع الروسية.

وتضمنت التجربة إطلاق أكبر عدد ممكن من الطلقات بصفة مستمرة من الرشاش الذي تمت صناعته في عام 2014، لحين توقف الرشاش عن إطلاق النار لأسباب فنية.

وتوقف الرشاش عن العمل بعد أن أطلق 587 طلقة، كاشفا عن خلل في ماسورته نتج عنه ارتفاع درجة الحرارة إلى حد لا يطاق.

وأشار مسؤول في شركة "كلاشنيكوف" إلى أن مطلب وزارة الدفاع أن يتحمل الرشاش إطلاق 180 طلقة بصفة مستمرة، مؤكدا أن التجربة بيّنت أن رشاش "أ كا-74إم" يستطيع الوفاء بالمزيد من المتطلبات.