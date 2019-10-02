اليابان: صاروخ كوريا الشمالية وصل إلى ارتفاع 900 كم

أعلن وزير الدفاع الياباني تارو كونو أن طوكيو تعتقد أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخًا باليستيًا، وقد وصل ارتفاعه خلال الرحلة إلى 900 كيلومتر كحد أقصى وربما انقسم إلى جزئين.

وقال وزير الدفاع الياباني للصحفيين: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا واحدًا باتجاه الشرق. تم الإطلاق بزاوية حادة. وصل الصاروخ إلى أقصى ارتفاع حوالي 900 كم. نحن نعتقد أنه انقسم إلى جزئين، ووقع أحدهما في منطقتنا الاقتصادية الخالصة على بعد 350 كم من ساحل ولاية شيمان ".

ووفقا له، تواصل وزارة الدفاع اليابانية تحليل المعلومات التي تفيد بأن كوريا الديمقراطية قد أطلقت صاروخا من غواصة.

وكانت قد قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات مجهولة الهوية في الساعات الأولى من صباح اليوم، من منطقة تقع شمال مدينة وون سان بإقليم كانغ وون نحو بحر الشرق.

وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على وضعية الاستعداد، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

فيما قالت القوات اليابانية، اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا باتجاه بحر اليابان، وفقا لوكالة "كيودو" اليابانية.

وكان آخر مقذوف أطلقته كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان، يوم الاثنين 9 سبتمبر / أيلول المنصرم، ووصف بأنهما صاروخين باليستيين، وفقا لوكالة "يونهاب".