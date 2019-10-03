سوريا: تجهيز قاعدة حميميم لاستقبال كل أنواع الطائرات وإنشاء مخابئ للمروحيات

يتواصل العمل في إنشاء مخابئ للمروحيات في قاعدة حميميم الجوية في سوريا وفقا للجدول الزمني.

صرح بذلك ميخائيل موسايف، المسؤول في هيئة الإنشاءات العسكرية الروسية.

وأخبر موسايف الصحفيين بأن خبراء روسيا وسوريا يقومون بإنشاء مخابئ لمروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي في قاعدة حميميم، مشيرا إلى أن المخبأ عبارة عن حظيرة معدنية محصنة تحمي ألواح مدرعة جوانبها الثلاثة من وسائل التدمير، وبالأخص الألغام.

وأضاف المسؤول أن المخابئ ستكون جاهزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وشهدت قاعدة حميميم في وقت سابق إنشاء المخابئ المماثلة للطائرات العسكرية.

ومن جانبه قال إيغور أوليرسكي المسؤول عن إمداد قاعدة حميميم، للصحفيين إن أحد ممرات الإقلاع والهبوط بالقاعدة يخضع حاليا للترميمات. وسيبلغ طوله 3000 متر وهو ما سيتيح استقبال كل أنواع الطائرات بما فيها الطائرات المدنية السورية القادمة من دمشق والمدن الأخرى.