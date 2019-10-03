تقرير: روسيا تزاحم الولايات المتحدة في البحر المتوسط

تركز الخطة الاستراتيجية للقوات البحرية الروسية على منافسة الأسطول الأمريكي السادس في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لتقرير تحليلي أمريكي.

وبحسب التقرير الذي كتبه المحلل العسكري دميتري غورينبورغ، فإن روسيا وجهت تحذيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مفاده أن بإمكان السفن الحربية الروسية أن تضرب السفن الحربية الأمريكية في أي بقعة في البحر المتوسط حين أطلقت وحدات بحرية روسية صواريخ "كاليبر" قبل أعوام.

وتستخدم روسيا الآن غواصات من فئة "فارشافيانكا" لمتابعة السفن الحربية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وبحسب نفس التقرير، فإن البحرية الروسية أرسلت غواصتين من فئة "فارشافيانكا" إلى طرطوس السورية. وتحمل الغواصتان صواريخ "كاليبر" لذا تشكلان خطرا على القوات البحرية الأمريكية. وتشكل الطائرات الحربية الروسية المتواجدة في قاعدة حميميم في سوريا أيضا خطرا كبيرا.

وأشار التقرير إلى أن كل ذلك يقوي هيبة روسيا في الشرق الأوسط ويردع الغرب.