طاقم "بي-52" يتدرب على سيناريو الانفجار النووي...فيديو

للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، كان على متن القاذفة الاستراتيجية "بي-52" مصور، وكانت القاذفة تتدرب على سيناريو الهجوم النووي.

خلال الحرب الباردة، أبقت الولايات المتحدة في حالة تأهب دائم بعض طائرات B-52 بقنابل نووية حرارية في حجرة الأسلحة. في حالة وقوع هجوم نووي، كان يتوجب عليها الإقلاع قبل أن تبدأ الصواريخ الباليستية في محو الولايات المتحدة من وجه الأرض والبدء في فعل الشيء نفسه بمدن العدو، وفي التسعينيات، توقفت المناوبة، لكن طياري سلاح الجو الأمريكي ما زالوا يمارسون هذه المهارة، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

Экипаж бомбардировщика B-52 отработал полет в условиях ядерной войны. Видео: DefenceNews pic.twitter.com/QPIIZUvjmT — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 1, 2019

يُظهر الفيديو وصول الطاقم إلى الطائرة بعد إعطاء إشارات، وبدء تشغيل المحركات (دخان بشكل غير متوقع - كذلك، يشغل محرك إف-22 رابتور، والإقلاع وإطلاق صاروخ كروز بعيد المدى JASSM. يعمل الطيارون بأقنعة خاصة تحمي العيون من آثار الانفجار النووي.