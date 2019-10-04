صاروخ سريع جدا يمنح مالكه تفوقا على الأسطول الأمريكي

وتجدر الإشارة إلى أن بإمكان صاروخ "تسيركون" أن يطير بسرعة 8 ماخ، أي أن سرعته يمكن أن تعادل 8 أمثال سرعة الصوت. ومن المستحيل اعتراض صاروخ سريع كهذا من قبل وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حاليًا، مع العلم أن صواريخ "توماهوك" التي تحملها الغواصات الأمريكية والبريطانية تطير بسرعة تقارب 0.75 ماخ.

وسيتيح صاروخ "تسيركون" للأسطول الروسي تحقيق تقدم على مسار مواجهة الأسطولين الأمريكي والبريطاني في نظر الخبراء.

وسيشهد عام 2020 أول إطلاق تجريبي لصاروخ "تسيركون" من الغواصة، حسب "فوربس". ومن المتوقع أن تصبح غواصة "قازان" أول وحدة بحرية تتسلح بصواريخ "تسيركون".