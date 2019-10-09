معركة الدبابات في سيناء: جندي واحد يدمر 23 دبابة

تعد حرب أكتوبر 1973 من أكبر حروب النصف الثاني من القرن العشرين في استخدام الدبابات.

واستخدمت إسرائيل والجيوش العربية أكثر من 12300 دبابة ومدرعة خلال حرب أكتور 1973. وتم تدمير نحو 2600 منها خلال ما يقل عن 3 أسابيع حسب "روسيسكايا غازيتا".

Египетский отряд, сумевший подтвердить уничтожение около 140 израильских танков в ходе "войны Судного дня" в 1973 году. Бойцы отряда использовали "Малютку" и РПГ-7. pic.twitter.com/9LJmJ8Kzdp — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 8, 2019

​وبمناسبة ذكرى تلك الحرب نُشرت على شبكة الإنترنت صورة لمجموعة من المقاتلين المصريين الذين دمروا ما مجموعه 140 دبابة إسرائيلية. وتمكن أحدهم من تدمير 23 دبابة و3 مركبات مدرعة.

وجرى تدمير الدبابات الإسرائيلة باستخدام صواريخ "ماليوتكا" الموجهة وقواذف الرمانات "إر بي جي 7".

وشهدت فيتنام أول استخدام قتالي لـ"إر بي جي 7"، فيما شهدت سيناء في أكتوبر 1973 استخداما مكثفا لهذا السلاح حيث انهال وابل من الصواريخ والرمانات الصاروخية على الدبابات الإسرائيلية. وكانت النتيجة أن ساحة القتال اكتظت بمئات الدبابات المشتعلة والمدمرة.

وبعد ذلك أصبحت صواريخ "ماليوتكا" وقواذف الرمانات "إر بي جي 7" في عداد الأسلحة المضادة للدبابات الأكثر استخداما في العالم، ولا تزال تخدم العلم الوطني في دول العالم الكثيرة.