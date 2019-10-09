لأول مرة... أحدث منظومة روسية للحرب الإلكترونية تظهر في الفيديو

أنهت وحدات من القوات المسلحة الروسية مشروعها التدريبي بمقاطعة لينينغراد في غرب روسيا.

وركّز المشروع الذي استخدمت فيه منظومة "بالانتين كا" للحرب الإلكترونية على صد هجوم الطائرات المسيرة.

وتضمنت فعاليات المشروع التدريبي قيام العدو الافتراضي بإطلاق طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات. وكشفتها وسائل المراقبة الإلكترونية. وأسرع طاقم منظومة "بالانتين" بإعدادها للقتال. وسرعان ما تم كشف قناة التحكم في الطائرة المسيرة. وأصدر قائد طاقم منظومة "بالانتين" أوامره بتعطيل اتصالات التحكم في الطائرة المسيرة الانتحارية، فتم إحباط مهمتها.

ودخلت منظومة "بالانتين" الخدمة في الجيش الروسي في أبريل/نيسان 2019.