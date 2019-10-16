قاذفات أمريكية توجه "ضربة نووية" في أوروبا

يذكر أن هجوم طائرات "بي-52 ها" استهدف ساحة تجارب في هولندا. وانطلقت الطائرات الأمريكية من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا لتوجه بعد 3 ساعات الضربات إلى جزيرة فليلاند الهولندية في بحر الشمال. وتم إعلان أجواء الجزيرة منطقة مغلقة أمام الطيران.

وترى جريدة روسية أن القوات الجوية الأمريكية تتدرب على القيام بالضربة الاستباقية الأولى إلى منشآت استراتيجية روسية، مشيرة إلى أن الأهداف التي قصفتها قاذفات القنابل الأمريكية تبعد عن مدينة كالينينغراد الروسية بما يزيد قليلا على ألف كيلومتر وهي مسافة قصيرة لقاذفة القنابل الاستراتيجية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نقلت 3 طائرات من طراز "بي-52 ها" إلى بريطانيا لتنفيذ مهام قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا والقيادة الأوروبية الأمريكية.