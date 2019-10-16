Widgets Magazine
تسجيل
20:26 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    سي آي إيه

    أخطر 13 برنامجا سريا للاستخبارات العسكرية الأمريكية

    © REUTERS / Larry Downing/Files
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تهدف أجهزة الاستخبارات العسكرية في أية دولة، إلى توفير معلومات مناسبة عن العدو، والقيام بمهام الحروب الإلكترونية لدعم الجيوش، وتكون غالبية البرامج العسكرية في غاية السرية.

    لفت موقع "رانك ريد" إلى أن كتاب "المنطقة 51"، للكاتب الأمريكي أني جاكبسون، أورد العديد من البرامج السرية، التي قامت بها الاستخبارات الأمريكية في سرية تامة، وشارك فيها فرق من المهندسين، والعلماء، وأعضاء الأجهزة الاستخباراتية.

    1- عملية "نبتون سبير"

    هي عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، في باكستان، ووقعت في 2 مايو/ أيار 2011، وقامت بها مجموعة تابعة لوحدات "سيل" الأمريكية.

    وفي نهاية العملية، تم الإعلان عن دفن أسامة بن لادن في مكان غير معروفة في البحر، بحسب ما ذكره الموقع الأمريكي.

    2- بروجيكت أزوريان

    كان هدف العملية هو الحصول على الغواصة السوفيتية "كيه 129"، التي غرقت في المحيط الهادئ عام 1968، وجرت العملية عام 1974، واستخدمت فيها سفينة حربية متطورة، وكانت واحدة من أكثر العمليات الاستخباراتية تكلفة في التاريخ، يقول موقع وكالة الاستخبارات الأمريكية إن العملية كلفت 800 مليون دولار، وهو رقم يكافئ 3.8 مليار دولار.

    ورغم أن سبب هذه العملية مازال غير معروف حتى الآن، إلا أن البعض يعزي سببها لاستعادة صواريخ نووية ووثائق.

    3- ميكوفيتين

    كان هدف العملية هو اختبار تأثير أنواع من المخدرات على البشر والحيوانات بمشاركة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، ويقول بعض الكتاب، إن الهدف منها التوصل لنتائج توفر المناعة من بعض الأمراض القاتلة، ووصفها باستكشاف عالم السحر الأسود.

    4- العملية كيوس

    نفذت العملية في الداخل الأمريكي، واستمرت في الفترة من عام 1967، و1974، وكانت تهدف للتعرف على تأثير الأجانب على الطلاب والحركات المعارضة للحرب، وتوقفت عندما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا كشفت فيه تفاصيل العملية.

    5- المشروع 57

    يعرف أيضا بـ"المنطقة 13"، وكان اختبارا نوويا في نيفادا عام 1957، وتم إجراؤه للتعرف على تأثير العناصر المشعة على البيئة.

    وتوقع العلماء المشاركين في العملية زيادة نسبة البلوتونيوم بعد التفجير، ويعد هذا العنصر من أخطر العناصر المشعة فتكا.

    6- عملية أرجوس

    شملت العملية سلسلة من اختبارات الصواريخ النووية 1958 فوق جنوب المحيط الأطلسي، وكان إجمالي تكلفته مليون دولار.

    7- مورنينغ لايت

    في عام 1977، قال خبراء الفضاء الأمريكيين، إن قمرا صناعيا سوفيتيا، خرج عن مداره، وتوقعوا مسار سقوطه في أمريكا الشمالية.

    8- مشروع أكيو لاين

    هدف العملية بمشاركة "سي آي إيه"، هو تطوير أول مركبة دون قائد للاستطلاع الجوي، في ستينيات القرن الماضي، بهدف مراقبة البرنامج النووي الصيني من ارتفاعات منخفضة، وكانت البداية لتطوير الطائرة دون طيار المعروفة بـ"براديتور".

    9- عملية "أيفي بيل"

    شارك في العملية البحرية الأمريكية، ووكالة الأمن القومي الأمريكية، والـ"سي آي إيه"، وكان هدفها هو التنصت على خطوط الاتصال البحري السوفيتية، وظلت العملية سرية حتى على المشاركين فيها.

    وكانت العملية تجرى تحت غطاء ارسال غواصات لاستعادة صاروخ مضاد للسفن من البحر.

    10- العملية "سيغما فور"

    في يوليو/ تموز، عام 1947، عثر الجيش الأمريكي على بقايا حطام سقط على مدينة نيو ميكسيكو، ويدعي الموقع إنه تم العثورعلى اثنين من الكائنات الفضائية في تلك العملية، وقال الموقع، إن مؤلف كتاب "المنطقة 51"، ذكر أن تلك الواقعة كانت لحطام طائرة استطلاع سوفيتية.

    وقال إنه لا يوجد أدلة تؤكد طبيعة ذلك الحادث، رغم أن البعض مازال يعتبره جزء من مشروع استخباراتي. 

    11- مشروع "نوتميغ"

    في الفترة بين عام 1946 حتى 1971، كانت قاعدة سانديا، قاعدة لتطوير الأسلحة النووية الأمريكية، وظل لأكثر من عقدين أكثر المواقع العسكرية السرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

    ولعبت تلك القاعدة دورا مهما خلال فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.

    12- بلاك بادجيت

    تشبه ميزانية الدول العادية، لكنها تكون مخصصة للعديد من العمليات السرية ويطلق عليها "الميزانية السوداء".

    وتشمل تلك الميزانية الأبحاث العسكرية، وفي عام 2008، كانت الـ"بلاك بادجت" لوزارة الدفاع الأمريكية 32 مليار دولار، وفي 2012 كانت 52 مليار دولار، بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، وتشمل بيانات عن عمليات التمويل الخاصة بالأجهزة الاستخباراتية التي تشارك في تلك الأنشطة.

    13- مشروع ستارغيت

    هو الاسم الكودي لمشروع خاص بوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، وكان يهدف لمعرفة إمكانية استغلال "ظاهرة الوسطاء" في العمليات الاستخباراتية وقوات الجيش، وتم إغلاقه في عام 1995.

    انظر أيضا:

    البنتاغون يكشف عن عملية عسكرية سرية في العاصمة واشنطن
    عملية "سرية" يقوم بها هاتفك دون أن تعلم
    بالفيديو... عملية أمريكية سرية نفذت في توقيت مشبوه
    مختبرات البنتاغون البيولوجية السرية تمتد من أفريقيا إلى جورجيا...ما عملها؟
    الكلمات الدلالية:
    الجيش الأمريكي, مدير الاستخبارات العسكرية الأمريكية, سي آي إيه
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء بيلا حديد في حفل توزيع جوائز غلامور لعام 2017، بعنوان نساء العام، في مسرح كينجغز في بروكلين، نيويورك 13 نوفمبر 2017
    أجمل 10 نساء وفق جراح تجميل بريطاني
    مرشحة للرئاسة تتهم السلطات الأمريكية باستخدام القاعدة في الحرب ضد الأسد
    مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" في الحرب ضد الأسد
    إنفوجرافيك - 20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك