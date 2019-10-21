سفن حربية أمريكية تصل إلى الشواطئ الأوكرانية... صور

أعلنت الخدمة الصحفية للقوات البحرية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن السفينة الأمريكية "أوشن فريدوم" وصلت إلى ميناء أوديسا الأوكراني، حاملة سفينتين للدوريات.

وحسب الخدمة الصحفية، سلمت الولايات المتحدة السفن الحربية التي تم نقلها إلى ميناء أوديسا عام 2018.

ووصلت السفن الصغيرة من نوع "أيلاند"، "Р190" و"Р191" في 21 أكتوبر/تشرين الأول، ويذكر أنها اجتازوا سلسلة من الاختبارات الناجحة، ويتم تجهيز السفن الآن للاستخدام بعد فترة النقل الطويلة.

وسيقود طاقم أوكراني السفن، التي مهمتها الأساسية ضمان السلامة البحرية في مياه البحر الأسود وبحر آزوف.

يذكر أن الولايات المتحدة بعثت سفن الدورية، في سبتمبر/أيلول العام الماضي، وكان على كييف تسلمهم في يوليو/تموز 2019، لكن تبين في وقت لاحق أنها غير قادرة على عبور المحيط.