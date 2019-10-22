سوريا: مروحيات سلاح الجو الروسي تحط في قاعدة عسكرية أمريكية سابقة

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن مروحيات من القوات الجوية الروسية هبطت في مطار الطبقة العسكري بريف الرقة في شمال سوريا.

وكانت وحدات من الجيش السوري دخلت مدينة الطبقة التي تسيطر عليها "وحدات الحماية الكردية"، وبدأت بالانتشار في محيط المطار.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي استولى على مطار الطبقة العسكري في عام 2014. وفي عام 2017 استولت الفصائل الكردية المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة على مطار الطبقة العسكري. ثم ظهرت قاعدة عسكرية أمريكية هناك.

ودخل الجيش السوري إلى مطار الطبقة العسكري طبقا لاتفاق رعته روسيا بين الحكومة السورية والفصائل الكردية التي بدأت تركيا عملية "نبع السلام" العسكرية ضدها في 9 أكتوبر/تشرين الأول. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 7 أكتوبر عن انسحاب قوات أمريكية من الشمال السوري.