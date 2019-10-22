الهند تبدأ بتطوير أسلحة أسرع من الصوت

وفقًا لصحيفة "هندوستان تايمز"، سيتم تشغيل نفق للرياح في المستقبل القريب لاختبار التكنولوجيا وتحسينها.

ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، يوم الاثنين، نقلاً عن مصادر حكومية أن منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية أطلقت جيلاً جديداً من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

بدأت منظمة DRDO في إنتاج أسلحة تفوق سرعة الصوت - صواريخ بسرعة خمسة أضعاف سرعة الصوت. في المستقبل القريب، سيتم تشغيل نفق للرياح من أجل اختبار التقنيات وتحسينها.

وأشار المحاورون إلى أن "نظام الأسلحة الأسرع من الصوت هو أحد مجالات التكنولوجيا الحديثة التي ندرسها بجدية".

بدأت الهند العمل في هذا المجال في الوقت الذي تختبر فيه الصين وروسيا والولايات المتحدة أنواعًا مختلفة من الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت لتعزيز الردع النووي.