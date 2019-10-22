وسائل إعلام: كاسحة جليد روسية تعطي إشارة استغاثة قبالة ساحل النرويج

أعلن مركز الإنقاذ جنوب النرويج أن كاسحة جليد روسية على متنها 33 شخصا أعطت إشارة استغاثة قبالة ساحل النرويج بسبب توقف المحرك.

وقال التقرير: "أعطت كاسحة الجليد الروسية التي على متنها 33 شخصا إشارة استغاثة إلى الغرب من آليسوند والسبب- توقف المحرك".

وأضاف المركز أن مروحية حلقت إلى منطقة قبالة ساحل النرويج، إلى موقع كاسحة الجليد.

وأشار إلى أنه في الموقع عاصفة قوية.

تم الإبلاغ سابقًا عن أن السفينة فقدت في البداية قوة المحرك، ولكن في وقت لاحق تمكنت من بدء المناورة. كما أشار التقرير إلى أن قاطرات الإنقاذ اتجهت إلى هناك.

وفي وقت لاحق، كتب المركز على تويتر أن محرك كاسحة الجليد الروسية التي أعطت إشارة استغاثة عاد للعمل.

غادرت السفينة سانت بطرسبورغ، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، متوجهة إلى يامال.