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18:07 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الجيش المصري

    الجيش المصري رقم 12 عالميا... ما ترتيب جيش إثيوبيا؟

    Nmisr.com
    رصد عسكري
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    قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة.

    رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد
    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    رئيس الوزراء الإثيوبي: إذا اضطررنا لخوض حرب بشأن سد النهضة سنحشد الملايين للمواجهة
    وجاءت تصريحات آبي أحمد، خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي، بشأن أزمة سد النهضة، نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، التي أشارت إلى قوله إن "البعض يتحدث عن استخدام القوة من جانب مصر، لكن يجب التأكيد على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد".

    ويحتل الجيش الإثيوبي المرتبة رقم 47 بين أقوى 137 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش المصري ضمن أقوى 12 جيشا في العالم.

    وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، مقارنة بين الجيشين المصري والإثيوبي، تشمل العديد من معايير القوة، بينها القوة البشرية والمساحة والعتاد العسكري.

    ويصل تعداد سكان مصر إلى 99.4 مليون نسمة، بينما يتجاوز تعداد سكان إثيوبيا 108 مليون نسمة، بحسب ما ذكره الموقع الأمريكي.

    وتمتلك الدولتان قوة بشرية متاحة للعمل تزيد عن 40 مليون نسمة، إلا أن عدد من يصلحون للخدمة العسكرية في مصر يتجاوز 36 مليون نسمة، مقابل 25.5 مليون نسمة في إثيوبيا.

    ويصل إلى سن التجنيد سنويا 1.5 مليون شخص، مقابل 1.9 مليون شخص في إثيوبيا.

    ولا يتجاوز عدد قوات الجيش الإثيوبي 140 ألف شخص وليس لديها قوات احتياطية، بينما يصل تعداد القوات العاملة في الجيش المصري إلى 440 ألف فرد، إضافة إلى 480 ألف جندي في قوة الاحتياط.

    وتصل ميزانية الدفاع المصرية، وفقا للموقع إلى 4.4 مليار دولار، مقابل 340 للجيش الإثيوبي.

    وبينما تمتلك مصر 1092 طائرة حربية، لا تمتلك إثيوبيا سوى 82 طائرة حربية.

    وتتكون القوة الجوية المصرية من 211 مقاتلة اعتراضية، و341 طائرة هجومية، و59 طائرة نقل عسكري و388 طائرة تدريب، و293 مروحية، و46 مروحية هجومية.

    بينما تتكون القوة الجوية الإثيوبية من 26 مقاتلة اعتراضية، و16 طائرة هجومية، و9 طائرات نقل عسكري، و33 مروحية، و8 مروحيات هجومية.

    ويوجد في إثيوبيا 57 مطار في الخدمة، مقابل 83 مطار في مصر.

    وتمتلك مصر 2160 دبابة وأكثر من 5700 مدرعة، وفقا لما ذكره الموقع، بينما تمتلك إثيوبيا 800 دبابة، و800 مدرعة.

    ويمتلك الجيش المصري 1000 مدفع ذاتي الحركة، و2189 مدفع ميداني، و1100 راجمة صواريخ، مقابل 85 مدفع ذاتي الحركة و700 مدفع ميداني و183 راجمة صواريخ في الجيش الإثيوبي.

    وبينما تصل قوة الأسطول الحربي المصري إلى 319 سفينة، بينها حاملتي طائرات، و4 غواصات، و9 فرقاطات، و31 كاسحة ألغام، فإن إثيوبيا لا تمتلك أي قوة بحرية.

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    الكلمات الدلالية:
    إثيوبيا, مصر, بناء سد النهضة, الجيش الإثيوبي, الجيش المصري
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