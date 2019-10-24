سوريا... الشرطة العسكرية الروسية تحتل موقعا مسيطرا في ريف كوباني

وتتخذ وحدة من الشرطة العسكرية الروسية التي وصلت إلى مدينة عين العرب، يوم الأربعاء، في مهمة حفظ الأمن ومراقبة انسحاب الفصائل الكردية، تتخذ مخفر الحدود في ريف عين العرب قاعدة لها.

وصرح إيغور سيريتسكي المتحدث باسم قيادة القوات الروسية الموجودة في سوريا، بأن قاعدة الشرطة العسكرية الروسية تحتل موقعا مسيطرا على الحدود السورية التركية.

ودخلت الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة عين العرب طبقا لمذكرة التفاهم بين روسيا وتركيا التي توكل مهمة مراقبة انسحاب الفصائل الكردية من منطقة الحدود السورية التركية إلى الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري.