الصين تستخدم نسخة مرخصة من الصاروخ الروسي... فيديو

المركبات المدرعة بمختلف أنواعها، المسلح بها جيش التحرير الشعبي الصيني، مزودة بصواريخ موجهة.

ظهر شريط فيديو على الإنترنت يوضح استخدام المركبات القتالية للمشاة ZBD-04A لهذه الأسلحة. تم إطلاق الذخيرة، المسماة 2GP، من خلال سبطانة من عيار 100 ملم، وضربت الهدف بدقة.

تشير التقارير إلى أن هذا المجمع مع نظام التوجيه بالليزر هو نسخة مرخصة من المنتج الروسي 9إم117، وهو جزء من مجموعة أسلحة بي إم بي-3.

GP2/GP105 砲発射式対戦車ミサイル



(CCTV-7 军武零距离 20191012 红色重锤 国产炮射导弹)



100㎜砲ないし105㎜砲で発射可能

装甲貫通能力 550～600m(均質鋼板)

射程 最大5000ｍ 夜間識別能力3000mまで

誘導 セミアクティブレーザー誘導式https://t.co/bXAfC6mOzdhttps://t.co/LfE4hh5v3Z pic.twitter.com/6Rw6orNqGI — KAROTASU (@type36512) October 22, 2019

يمكن للصاروخ تدمير العدو على مسافة 5000 متر خلال النهار، وبفضل مشهد التصوير الحراري، يصل إلى 3000 متر في الليل. الاختراق هو 550-600 مم، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

بالإضافة إلى مركبات القتال المشاة، يتم استخدام ZBD-04 و ZBD-04A أيضًا في الدبابات المتوسطة من النوع 59دي.

يوجد إصدار بعيار 105 مم لمركبات الدعم بعجلات PTL02، ويتم تصديرها تحت اسمWMA301 .

وتستخدم أسلحة مماثلة في الدبابات البحرية الخفيفة ZTD-05، المسلح بها جيش التحرير الشعبي وفنزويلا.