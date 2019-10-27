البحرية الأمريكية تستلم سفينة جديدة...فيديو

وأقيم حفل التسليم في بيرنز هاربور، إنديانا.
وقالت البحرية الأمريكية: "إن سفينة يو إس إن إنديانابوليس، سفينة حربية ساحلية من نوعFreedom ، هي منصة سريعة ومرنة للقيام بمهام في المناطق الساحلية وكذلك في البحر المفتوح".
#LIVENOW: Watch as the #USNavy commissions its newest Freedom-variant littoral combat ship, USS Indianapolis (LCS 17), during a pier-side ceremony in Burns Harbor, Indiana. https://t.co/g2vntK0o6y— U.S. Navy (@USNavy) October 26, 2019
LCS هي سفينة ذات بنية مفتوحة وأسلحة وحدات وأنظمة استشعار. توفر للقوات الأمريكية إمكانية الوصول إلى المناطق الرئيسية في مجالات العمل المختلفة.
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