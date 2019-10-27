البحرية الأمريكية تستلم سفينة جديدة...فيديو

أعلن الأسطول الأمريكي أن البحرية الأمريكية استلمت سفينة حربية ساحلية أمريكية جديدة من مشروع Littoral Combat Ship (LCS) USS Indianapolis.

وأقيم حفل التسليم في بيرنز هاربور، إنديانا.

وقالت البحرية الأمريكية: "إن سفينة يو إس إن إنديانابوليس، سفينة حربية ساحلية من نوعFreedom ، هي منصة سريعة ومرنة للقيام بمهام في المناطق الساحلية وكذلك في البحر المفتوح".

#LIVENOW: Watch as the #USNavy commissions its newest Freedom-variant littoral combat ship, USS Indianapolis (LCS 17), during a pier-side ceremony in Burns Harbor, Indiana. https://t.co/g2vntK0o6y — U.S. Navy (@USNavy) October 26, 2019

LCS هي سفينة ذات بنية مفتوحة وأسلحة وحدات وأنظمة استشعار. توفر للقوات الأمريكية إمكانية الوصول إلى المناطق الرئيسية في مجالات العمل المختلفة.