وصول مروحيات أمريكية إلى اليونان

قالت السفارة الأمريكية في أثينا إن الولايات المتحدة أرسلت مروحيات من طراز أباتشي وتشينوك وبلاك هوك من ألمانيا إلى اليونان للمشاركة في تدريبات أتلانتك ريزولف.

سبوتنيك. سيتم نشر المروحيات في قاعدة ستيفانوفيكو التابعة لجيش الطيران في فولوس، والتي ستكون تحت تصرف الأمريكيين بموجب اتفاق جديد بشأن القواعد العسكرية.

تم إرسال مروحيات من لواء الطيران القتالي الثالث (3-CAB) وفرقة المشاة الثالثة ومركبات ومعدات. في اليوم السابق تم إرسال سفينة نقل إلى ميناء فولوس لنقل المروحيات.

وفقًا للجيش الأمريكي، سيرسل لواء الطيران القتالي الثالث حوالي 1700 جندي، و 50 مروحية من طراز UH-60 و HH-60 بلاك هوك، و 10 من طراز Chinook CH-47، و 20 من طراز Apache AH-64، وأكثر من 2000 مركبة بعجلات لدعم أتلانتك ريزولف.

وستجري تدريبات ثنائية ومشتركة ومتعددة الجنسيات لتعزيز العلاقات بين الحلفاء والشركاء في إطار أتلانتك ريزولف.

منذ أبريل/نيسان 2014 ، مع بداية الأزمة في أوكرانيا، نشرت الولايات المتحدة وحداتها القتالية في بلدان مختلفة على أساس التناوب في إطار عملية "أتلانتك ريزولف"، وتزيد أعدادهم تدريجيا. العملية معقدة من الأحداث العسكرية والسياسية. وفقًا للجانب الأمريكي، تهدف هذه الإجراءات إلى دعم حلفاء الناتو في أوروبا.

في هذا الصدد، اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة بإهمال المصالح الأمنية والرغبة في زعزعة استقرار الوضع العسكري والسياسي.