سوريا... الشرطة العسكرية الروسية تتحرك نحو مسار الدوريات المشتركة مع تركيا

توجهت وحدة من الشرطة العسكرية الروسية إلى مسار الدوريات الأمنية الروسية التركية المشتركة في شمال سوريا.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الوحدة تضم 3 سيارات مدرعة من نوع "تيغر" (النمر) وناقلة جنود مدرعة.

ويبلغ طول مسار الدوريات الأمنية الروسية التركية المشتركة عند الحدود السورية التركية 160 كيلومترا ولا يبتعد عن الحدود السورية التركية بأكثر من 10 كيلومترات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنبدأ بتسيير دوريات عسكرية مشتركة مع روسيا بداية من الجمعة المقبلة، بعمق 7 كيلومترات"، قبل أن يضيف: "سنرد على أي هجوم يأتي من خارج المنطقة الآمنة وسنقوم بتوسيع المنطقة الآمنة إذا اقتضت الحاجة".

وستقوم روسيا وتركيا بتسيير الدوريات المشتركة عند الحدود السورية التركية، طبقا لمذكرة التفاهم الصادرة في ختام مباحثات الرئيسين الروسي والتركي في الأسبوع الماضي.