الدفاع الروسية تنشر فيديو من مناورات "سهم الصداقة" بين مصر وروسيا...فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا للمناورات العسكرية المشتركة التي يجريها كل من الجيشين الروسي والمصري والتي تندمج تحت اسم مناورات "سهم الصداقة".

شاركت وحدات من الجيشين الروسي والمصري بهذه المناورات كما وتم شحن وتغريغ مجمعي "Buk-M2E و Tor-M2E" على أراضي القارة الأفريقية.

وتستمر هذه المناورات لغاية 7 نوفمبر/تشرين الثاني، على أراضي مركز التدريب التكتيكي التابع لقوات الدفاع الجوي المصري، ويشارك في هذه المناورات 100 جندي روسي.

Впервые совместные расчёты России и Египта в рамках учения «Стрела дружбы-2019» выполнили нормативы по заряжению и разряжению комплексов «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э» на территории африканского континента#МинобороныРоссии #АрмияРоссии #Египет #СтрелаДружбы #Бук #Тор pic.twitter.com/rarMfkFavI — Минобороны России (@mod_russia) October 31, 2019

وبحسب تقرير المركز الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، فإن الهدف من هذه التدريبات هو تبادل الخبرات بين الأفراد العسكريين الروس والمصريين، والعمل على ضمان سلامة المجال الجوي وتنظيم الدفاع الجوي لتغطية الاهداف المهمة وتحسين مهارات العملية للعسكريين مع تحقيق القدرات القتالية القصوى لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وتستخدم في هذه المناورات صواريخ مضادة للطائرات من طراز Tor-M2E و Buk-M2E ، بالإضافة إلى أنظمة صواريخ Igla المحمولة المضادة للطائرات ، وأنظمة Shilka الذاتية الدفع المضادة للطائرات، وهي مسلحة بقوات الدفاع الجوي المصرية.