مصر... تدمير مروحيات العدو خلال التدريب

تواصل قوات الدفاع الجوي المصرية تدريباتها المشتركة مع وحدة من قوات الدفاع الجوي الروسي.

وانطلقت التدريبات التي تعرف باسم "مناورات سهم الصداقة 2019" في مصر في 26 أكتوبر/تشرين الأول، وتستمر حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني. ويشارك فيها من روسيا أكثر من 100 عسكري.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير مروحيات العدو الافتراضي خلال مناورات سهم الصداقة.

واستخدمت القوات المشاركة صواريخ "إيغلا إس" لتدمير المروحيات المعادية.

وتم تدمير مروحيات العدو حين حاولت مهاجمة دبابات تابعة للقوات المسلحة المصرية وفقا لسيناريو المناورات التي تشارك فيها طائرات ومروحيات من القوات الجوية المصرية.