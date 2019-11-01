سوريا... دبابة "عدرا" تصمد أمام انفجار لغم

يستعين الجيش العربي السوري بدبابات معدلة محصنة من طراز "تي-72إم1" في مكافحة الإرهاب في جبال اللاذقية.

ويسمي السوريون هذه الدبابات بـ"عدرا" نسبة إلى مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق التي تم فيها – غالب الظن - تحديث وتعديل دبابات "تي-72"، وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".

Another Adra mod job proves well worth the time and expense... pic.twitter.com/Fwnl47ijPu — Titus Michaeleus (@TitusMichaeleus) October 30, 2019

​وتضمنت العملية التحديثية التي خضعت لها دبابات "تي-72" السورية تعزيز دروعها بحاويات فولاذية تحوي مواد مقاومة للقذائف، وحُجُب مضادة للقذائف الخارقة للدروع.

واستُخدمت دبابات "عدرا" بنجاح في شتى العمليات العسكرية. وفي جبال اللاذقية اصطدمت إحدى دبابات "عدرا" بأحد الألغام الكثيرة التي زرعها الإرهابيون. وألحق انفجار اللغم أضرارا بالدبابة، ولكنها ليست أضرارا مدمرة ويمكن إصلاحها ميدانيًا. ولذلك ليس مستبعدا أن تعاود هذه الدبابة في أقرب وقت مشاركتها في المعارك ضد الإرهابيين.