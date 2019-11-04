تركيا: المرحلة الثانية من إرسال "إس-400" الروسية قد تتأجل

أعلن إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، اليوم الاثنين، أن المرحلة الثانية من توريد أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى تركيا التي تتضمن إنتاجها المشترك، قد يتم تنفيذها بنهاية عام 2020.

وقال دمير على الهواء على قناة "إن تي في": "نخطط لجدول زمني للعام المقبل. وعلى عكس الدفعة الأولى، هناك إنتاج مشترك وعملية نقل تكنولوجيا هنا. الإنتاج المشترك قد يغير الجدول الزمني، ويأجل المواعيد قليلا، ربما حتى نهاية 2020".

وأضاف أن المشاورات الفنية جارية مع الجانب الروسي بشأن الإنتاج الجزئي لأجزاء إس-400 في تركيا.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "اس-400"، جزئياً.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.

بدأت شحنات إس-400، في منتصف يوليو/تموز.