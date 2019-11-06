تتسارع إلى حد الانفجار... "ميغ-27" تفزع طيارين أمريكيين

تودع الهند في ديسمبر/كانون الأول 2019 مقاتلة قاذفة رهيبة.

وكانت طائرة "ميغ-27" تُرعب بلدان الناتو (حلف شمال الأطلسي) لأنها تحمل قنابل نووية. وكانت الهند إحدى الدول التي حصلت على طائرات "ميغ-27" من الاتحاد السوفيتي. ولا تزال الهند تقوم بتشغيل هذه الطائرات، ولكنها باتت أخيرا تفكر في إحالتها إلى التقاعد لاستكمال مدتها.

وتميزت طائرة "ميغ-27" بسرعتها المذهلة، مثلها في ذلك مثل شقيقتها "ميغ-23". ووجد طيارون أمريكيون ممن طاروا على هذه الطائرات أثناء الرحلات الاختبارية أن الطيران عليها أرعب شيء في حياتهم.

ونقلت مجلة أمريكية عن الطيار جون مانكلارك، قوله إن طائرة "ميغ-23" أو "ميغ-27" تتسارع إلى حد الانفجار وكان مسموحا لها بالتحليق بسرعة تصل إلى 1333 كيلومترا في الساعة كأقصى حد، ولكن الطيارين الأمريكيين وجدوا أن الطائرة "الشيطانية" تطير بسرعة 1630 كيلومترا في الساعة.

وبعد أن تنتهي الهند من إحالة طائراتها من طراز "ميغ-27" إلى التقاعد ستصبح كازاخستان هي الدولة الوحيدة التي تواصل قواتها الجوية تشغيل هذه الطائرات.