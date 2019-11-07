غواصتان نوويتان روسيتان "تتبارزان" في القطب الشمالي

وصرحت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي لقناة "أر بي كي"، اليوم الخميس، أن الغواصات تتبعت بعضها بعضًا "وأطلقت طوربيدات على "العدو.

في المرحلة الأولى من التدريبات، بحثت الغواصة عن عدو افتراضي وطاردته ووصلت إلى موقع الهجوم على الهدف تحت الماء، وتمكنت من الفرار من الغواصة التي تتبعها بالتشويش وصنع الأهداف الكاذبة.

وقالت الخدمة: "أصعب وأهم مرحلة من المناورات المشتركة تحت الماء هي التنفيذ العملي لإطلاق طوربيدات على أهداف تحت الماء. إن الطاقم أجرى هذا التمرين باستخدام "مبارزة".

في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، تدربت غواصات "بسكوف" و"نيجني نوفغورد" في البحر النرويجي على مهام الغوص في أعماق البحار، حيث اختبرت الطواقم المعدات والأسلحة.