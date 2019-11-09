المدفعية البعيدة المدى تعود للقتال في سوريا

وتدل صور نُشرت على شبكة الإنترنت على أن قطع المدفعية هذه تساند الفرقة الرابعة التي تعتبر من وحدات النخبة في الجيش السوري، والحرس الجمهوري.

4th division and Republic Guard on new mission pic.twitter.com/yk3Z31UIDX — ZOKA (@200_zoka) November 6, 2019

​وأفادت "روسيسكايا غازيتا" بأن هذه المدافع صُنعت في سوريا قبل بدء أحداث الحرب باستخدام سيارات "مرسيدس أكتروس 4140" التي يثبت عليها مدفع "إم-46" وهو المدفع الأبعد مدى من المدافع الموجودة في حوزة الجيش السوري.

وتستطيع قذائفه الشديدة الانفجار التي يبلغ وزنها 33 كيلوغراما أن تصيب أهدافا على بعد يزيد على 27400 متر.

وتضم ذخائره أيضا قذائف صاروخية من نوعين بإمكانها أن تدمر أهدافا على بعد 37000 متر و44000 متر .