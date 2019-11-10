47 سفينة و4700 جندي... تركيا تعلن انطلاق مناورات "شرق المتوسط 2019" (صور)

انطلقت مناورات "شرق المتوسط 2019"، في ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، بمشاركة 47 سفينة حربية من 15 بلدا، وبإشراف البحرية التركية.

ووفقا لـ"الأناضول"، جاء ذلك في كلمة منسق رئيس دائرة عمليات البحرية التركية لمناورات "شرق المتوسط 2019"، يانقي باغجي أوغلو، خلال موجز توضيحي للصحفيين ومتابعي المناورات.

وقال باغجي أوغلو، إنه "تم تأسيس مركز مكون من 170 شخصا لمتابعة مجريات المناورات".

وأضاف أن "الهدف من هذه المناورات، تطوير التعاون المتبادل بين الدول الصديقة، وبين أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" المشاركة فيها، ورفع جاهزية القوات البحرية التركية".

وشدد باغجي أوغلو، على أن "شرق المتوسط 2019"، حظيت بمشاركة هي الأكبر بين مناورات شرق المتوسط.

وأشار إلى مشاركة فرقاطات، وغواصات، وسفن حربية وأخرى مضادة للألغام، تابعة لدول مختلفة بينها تركيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وكندا واليونان.

كما يشارك في المناورات 47 سفينة حربية، و4 آلاف و700 عنصر، من 15 بلدا.