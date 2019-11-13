سوريا... الطيران العسكري يوسع نطاق الدوريات

وقد بدأت مروحيات "مي-8" و"مي-35" تسيير الدوريات لتأمين التجمعات السكانية والطرق الرئيسية في محافظة الحسكة، وهو ما يساعد الشرطة العسكرية الروسية على زيادة مسارات دورياتها الأمنية، كما يساعد مركز المصالحة على تحقيق مهمته الإنسانية في شمال سوريا، وفقا لإفادة مراسل وكالة "سبوتنيك".

وقال إيفان بتروف، ملاح إحدى مروحيات "مي-8"، للصحفيين إنهم يقومون بتسيير الدوريات الأمنية في سماء الشمال السوري ويوفرون الحماية لقوافل المساعدات الإنسانية ووحدات الشرطة العسكرية.

وتطير المروحيات على ارتفاع منخفض لا يتجاوز 50 مترا.