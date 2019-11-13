أوكرانيا... كشف النقاب عن صاروخ مضاد لـ"جسر القرم"

يُذكر أن الصاروخ المسمى "نبتون" يستطيع أن يرى هدفا على بعد 50 كيلومترا ويقدر على إصابة الهدف في ظروف التشويش الإلكتروني.

وكان ألكسندر تورتشينوف، أمين سابق لمجلس الأمن الأوكراني، ادعى في يوليو/تموز الماضي، أن بإمكان بضعة صواريخ نبتون أن تقضي على "جسر القرم" في دقائق معدودة.

و"جسر القرم" هو أطول جسر روسي اضطرت روسيا إلى إنشائه بعد أن سدت السلطات الأوكرانية جميع الطرق البرية المؤدية إلى شبه جزيرة القرم.

ويفترض أن تنتهي القوات الأوكرانية من اختبار صاروخ "نبتون" قبل نهاية هذا العام. وقيل إن هذا الصاروخ دمر خلال إحدى التجارب هدفا على بعد 280 كيلومترا.

وخصص صاروخ "نبتون" لتدمير السفن العسكرية. وهل يقدر على تدمير الجسر؟

وترى الصحيفة الروسية التي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه رأس التوجيه الذاتي لصاروخ "نبتون" أن بإمكانه أن يلحق أضرارا بالجسر، غير أنه لا بد من أن يعقب ذلك قصف المعتدي بصواريخ الأسطول الروسي في البحر الأسود وهي صواريخ قوية قادرة على تدمير أهدافها.