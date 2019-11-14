كشف ما ينقص القوات الأمريكية لكسب الحرب مع روسيا

وذكرت "ناشيونال إنترست"، نقلا عن ضابط بحري أمريكي هو "غرام سكاربرو"، أن طياري سلاح الجو التابع للقوات البحرية الأمريكية يفتقرون إلى مهارات من شأنها أن تمكّنهم من كسب المعركة ضد الروس أو الصينيين.

ومن أجل كسب المهارات اللازمة يجب أن يتلقى الطيارون الأمريكيون المزيد من التدريبات.

ويرى الضابط البحري الأمريكي أنه من الضروري أن تتضمن تدريبات الطيارين العسكريين الأمريكيين إطلاق المزيد من الصواريخ الحية، مشيرا إلى أن مقاتلات البحرية الأمريكية تطلق صواريخ جو – جو في أحيان نادرة.

وسيؤدي نقص الخبرة، كما يرى الضابط الأمريكي، إلى وقوع خسائر في حالة الحرب مع روسيا أو الصين.